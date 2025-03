HOHENWART, LKR PFAFFENHOFEN AN DER ILM. Am Samstagmorgen (08.03.2025) gegen 08:15 Uhr geriet in der Hansastraße in Freinhausen ein Bauwagen in Brand. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Bauwagen, der als Jugendtreff dient, im Vollbrand. Der Feuerwehr gelang es rasch, das Feuer zu löschen, der Bauwagen brannte jedoch komplett aus. Es entstand Sachschaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrags.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes übernommen und bittet Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 0841/9343-0 zu melden.