FÜRTH. (242) Ein zunächst unbekannter Täter versuchte am späten Samstagabend (08.03.2025) in eine Garage in Fürth Unterfarrnbach einzubrechen. Die Anwohner schlugen Alarm, die Polizei nahm kurz darauf einen Tatverdächtigen fest.



Kurz vor Mitternacht erhielt die Bewohnerin des Hauses in der Rostocker Straße eine Benachrichtigung ihrer Überwachungsanlage auf ihr Handy. Als sie nachsah, konnte sie über eine Videokamera einen ihr unbekannten Mann auf ihrem Grundstück feststellen. Ihr Ehemann öffnete kurz darauf ein Fenster und rief dem mutmaßlichen Einbrecher zu. Dieser ergriff daraufhin kurzerhand die Flucht.

Der Zeuge alarmierte im Anschluss umgehend die Polizei. Zwar konnte er keine Beschreibung des Mannes, wohl aber dessen Fluchtrichtung angeben. Eine Streife stellte kurz darauf einen Radfahrer in dem Bereich fest und unterzog diesen einer Personenkontrolle. Bei dem 35-Jährigen fanden die Beamten diverses Einbruchswerkzeug sowie eine Sturmhaube auf. Gegen den nunmehr Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Erstellt durch: Marc Siegl