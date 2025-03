371. Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 46-Jährigen – Schwabing

Seit Freitag, 07.03.2025, 17:30 Uhr, wird ein 46-Jähriger mit Wohnsitz in München vermisst. Der 46-Jährige war Patient in einem Krankenhaus und verließ dieses, ohne bislang zurückzukehren.

Aufgrund einer bestehenden Vorerkrankung kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 46-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Sämtliche Überprüfungen in Bezug auf mögliche Aufenthaltsorte des 46-Jährigen verliefen bislang ergebnislos, weshalb um Mithilfe bei der Suche gebeten wird.

Eine Beschreibung und ein Foto des Vermissten sind unter folgendem Link abrufbar:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/081444/index.html

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

372. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 46-Jährigen – Schwabing

- siehe Medieninformation vom 08.03.2025, Nr. 371 -

Wie bereits berichtet, wurde seit Freitag, 07.03.2025, 17:30 Uhr, ein 46-Jähriger mit Wohnsitz in München vermisst. Der 46-Jährige war Patient in einem Krankenhaus und hatte dieses verlassen, ohne zurückzukehren.

Der 46-Jährige wurde am Samstag, 08.03.2025, in den Vormittagsstunden durch Polizeibeamte angetroffen. Eine Anwohnerin hatte zuvor den Polizeinotruf über eine augenscheinlich hilfsbedürftige Person in ihrem Wohngebäude verständigt.

Der 46-Jährige war nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt und konnte wieder in die Klinik zurückgebracht werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde gelöscht.