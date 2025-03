REGENSBURG. In den frühen Morgenstunden des 7. März 2025 kam es in Regensburg zu einem Übergriff auf einen 26-jährigen Mann. Die beiden Tatverdächtigen forderten ihn auf, seine Wertgegenstände zurückzulassen und wegzulaufen, wobei einer der Verdächtigen einen Teleskopschlagstock zur Bedrohung einsetzte. Die Tatverdächtigen konnten durch die Bundespolizei noch am selben Morgen am Regensburger Hauptbahnhof festgenommen werden.

Am 7. März 2025, kurz vor 5 Uhr, war ein 26-jähriger Mann fußläufig im Bereich des St.-Peters-Wegs in Regensburg unterwegs, als er von zwei jungen Männern unvermittelt aufgefordert wurde, seine Wertsachen zurückzulassen und zu fliehen. Einer der Tatverdächtigen hielt dabei einen Teleskopschlagstock vor, setzte ihn jedoch nicht ein.

Beute: 50 Euro Bargeld. Durch den Schreck und den unerwarteten Übergriff stürzte der 26-jährige Mann und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach der Tat erstattete er Anzeige bei der Polizei. Die beiden bis dahin unbekannten Tatverdächtigen konnten zunächst flüchten.

Gegen 5:55 Uhr konnte das mutmaßliche Täter-Duo im Rahmen der Fahndung von Beamten der Bundespolizei am Bahnhof Regensburg festgenommen werden.

Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 17 und 25 Jahren wurden nach Abschluss der polizeilichen Erstmaßnahmen wieder entlassen. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.