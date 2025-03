GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Innerhalb von nur wenigen Stunden wurde am Donnerstag, 6. März 2025, eine hohe Anzahl sogenannter Schockanrufe gemeldet. Eine ältere Dame hatte den Betrügern schließlich Schmuck in Höhe eines mittleren fünfstelligen Wertes ausgehändigt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei die Abholerin des Schmucks kurz darauf festnehmen. Die Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Am Donnerstag, 6. März 2025, kam es erneut zu einer Welle betrügerischer Anrufe im Bereich Garmisch-Partenkirchen.

Am frühen Nachmittag wurde eine ältere Dame aus Garmisch-Partenkirchen Opfer jener betrügerischen Anrufer. Diese spiegelten vor, dass eine angehörige Person einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und nun eine Kaution für deren Freilassung gezahlt werden müsse. Überrumpelt von diesem erpresserischen Verhalten übergab die Dame einer zunächst unbekannten Frau gegen 14.00 Uhr hochwertigen Schmuck im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags. Die Abholerin entfernte sich anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Als sich die Geschädigte unmittelbar nach der Übergabe einer Nachbarin anvertraute, reagierte diese genau richtig und verständigte umgehend die Polizei, wobei auch eine Beschreibung der unbekannten Frau abgegeben wurde.

Etliche Polizeistreifen fahndeten im Bereich von Garmisch-Partenkirchen nach der mutmaßlichen Abholerin, welcher in Verbindung mit den betrügerischen Anrufen stehen könnte.

Im näheren Umfeld der Autobahn A95 konnte kurz darauf, durch Kräfte der Grenzpolizeistation Mittenwald und der Polizeiinspektion Murnau, eine Frau als Fahrgast in einem Taxi festgestellt werden, welche auf die Beschreibung der Abholerin passte. Diese wurde nach kurzer Überprüfung vorläufig festgenommen. Im Inneren des Taxis konnte zudem die Tatbeute (Schmuck) aufgefunden werden.

Die weiteren Ermittlungen hat, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die für organisierte Betrugsdelikte zuständige Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd übernommen.

Die 42-jährige Tatverdächtige mit polnischer Staatsbürgerschaft wurde am nächsten Tag (7. März 2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und die Beschuldigte wurde unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt überstellt, wo sie nun in Untersuchungshaft sitzt.

Die Polizei wird nicht müde, weiterhin eindringlich vor dieser Betrugsmasche zu warnen und Verhaltenstipps zu geben: