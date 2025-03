DEGGENDORF. Am gestrigen Donnerstag (06.03.2025) entwendete ein Mann aus einer Arztpraxis eine Methadonflasche und verletzte dabei eine Mitarbeiterin. Nach kurzer Flucht konnte er festgenommen werden.

Der 30-jährige befand sich um kurz vor 11.00 Uhr in einer Arztpraxis in der Stadtfeldstraße und stand am Tresen eines Praxiszimmers. Über diesen beugte er sich und riss aus einem Dosiergerät eine Methadonflasche heraus. Eine Mitarbeiterin wollte ihn am Diebstahl hindern und wurde bei einem anschließenden Gerangel verletzt. Der Mann konnte mit der Flasche zunächst fliehen, durch bereits alarmierte Kräfte der Polizeiinspektion Deggendorf aber unweit des Tatortes festgestellt werden.

Die Mitarbeiterin wurde leicht verletzt. Der Beschuldigte wurde nach einer Blutentnahme aufgrund seines schlechten Allgemeinzustand in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls strafrechtlich verantworten. Die Staatsanwaltschaft Deggendorf und Kriminalpolizeistation Deggendorf ermitteln.

Veröffentlicht: 07.03.2025, 12.32 Uhr