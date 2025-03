STEGAURACH, LKR. BAMBERG. Betrüger ergaunerten am Donnerstag Gold- und Silbermünzen im hohen sechsstelligen Wert. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Die Masche: Ein vermeintlicher Polizeibeamter rief eine 85 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Bamberg an. Er behauptete, in der Nähe seien Einbrecher festgenommen worden, doch ein Täter sei noch flüchtig. Die Polizei müsse daher das Vermögen der Seniorin sichern. Durch geschickte Gesprächsführung überzeugte der Anrufer die Frau, eine größere Menge Gold- und Silbermünzen bei ihrer Bank in Bamberg am Schönleinsplatz abzuholen. Gegen Mittag übergab sie diese im Ortsteil Höfen – verpackt in einem roten Einkaufskorb und einer roten Stofftasche – an einen falschen Polizeibeamten.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Deutsch aussehend

Zirka 25 Jahre alt

Zirka 190 cm groß

Schlank

Kein Bart, keine Brille

Dunkle Jacke und Hose

Akzentfreie Sprache

Weißer „Knopf“ im Ohr (wahrscheinlich Kopfhörer)

Besondere Merkmale:

Der Übergabekorb trug wohl die Aufschrift „Toom“ (Baumarkt).

Die rote Stofftasche hatte die Aufschrift „Luitpoldapotheke“.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am Donnerstag in Stegaurach, Ortsteil Höfen, oder in Bamberg am Schönleinsplatz verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491.

Die Polizei Oberfranken rät: