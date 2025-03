MICHELAU, LKR. LICHTENFELS. Im Zeitraum zwischen Mittwochabend 19.30 Uhr und 24 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in eine Tierarztpraxis. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht Zeugen.

Kurz vor 24 Uhr kehrte ein Mitarbeiter der Praxis von einem Einsatz zurück und stellte ein offenstehendes Fenster an dem Containerbau in der Ahornstraße fest. In der Praxis bemerkte er dann, dass es sich wohl um einen Einbruch handelt. Das Fenster, sowie eine weitere Türe wiesen Hebelspuren auf. Im Inneren wurde ein Tresor angegangen und ungeöffnet zurückgelassen. Ob die Täter durch den Mitarbeiter gestört wurden oder ob es andere Gründe für den letztlich erfolglosen Einbruch gibt, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei aus Coburg hat die Spuren gesichert und weitere Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 300 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Coburg bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel.-Nr. 09561/645-0.