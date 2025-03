WALDERSHOF. LKR.TIRSCHENREUTH. Im Zeitraum zwischen 3. und 4. März verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu einem privaten Wohnanwesen in Waldershof im Landkreis Tirschenreuth. Dort beschädigte der Eindringling im Anschluss mutmaßlich eine Gasleitung. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. hat im Fall nun die Ermittlungen übernommen.

Am Abend des 4. März, stellte der Eigentümer eines unbewohnten Wohnanwesens fest, dass sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu seinem Gebäude verschafft hatte. Zudem nahm er Gasgeruch wahr, weswegen er Polizei und Rettungskräfte verständigte. Diese stellten vor Ort Beschädigungen einer Zugangstür, sowie eine manipulierte Gasleitung feststellen. Potenzielle Gefahrenstellen wurden durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr beseitigt, sodass lediglich ein Sachschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags entstand.

Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. hat die Spurensicherung vor Ort vorgenommen und führt die weiteren Ermittlungen.

Aufgrund intensiver kriminalpolizeilicher Ermittlungen konnte umgehend ein Tatverdächtiger aus dem Landkreis Tirschenreuth ermittelt werden. Dieser wurde durch Kollegen der Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. am 5. März vorläufig festgenommen und auf Antrag bei der Staatsanwaltschaft Weiden am 6. März dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Weiden vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.