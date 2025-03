MITTELFRANKEN/NÜRNBERG. (238) Empfang für neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in Mittelfranken - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann begrüßt rund 90 neue Polizistinnen und Polizisten in Nürnberg - Wertvolle Verstärkung und mehr Stellen für die mittelfränkische Polizei



+++ Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat rund 90 neue Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte begrüßt, die im März 2025 zum Polizeipräsidium Mittelfranken versetzt wurden. "Die neuen Kolleginnen und Kollegen sind eine wertvolle Verstärkung für die mittelfränkischen Polizeidienststellen", sagte Herrmann beim heutigen Empfang im Atrium des Bayerischen Staatsministeriums für Finanzen und für Heimat in Nürnberg. "Jede und jeder Einzelne trägt zur Sicherheit in der Region und in ganz Bayern bei." In diesem Frühjahr erhält das Polizeipräsidium Mittelfranken im Rahmen der bayernweiten Personalzuteilung insgesamt 73 neue Polizistinnen und Polizisten. Nach Abzug von Nachbesetzungen bedeutet dies ein Personalplus von 31. Durch Versetzungen aus anderen bayerischen Polizeiverbänden, von der Bundespolizei und aus Baden-Württemberg erhält das Polizeipräsidium Mittelfanken in diesem Frühjahr insgesamt rund 100 Neuzugänge. "Mit diesem Personalplus stärken wir die Polizeipräsenz vor Ort", betonte Herrmann. +++

Die Personalzuteilung der fertig ausgebildeten Polizistinnen und Polizisten im Frühjahr 2025 erfolgte auf Basis des Konzeptes zur Stellenneuverteilung 'Die Bayerische Polizei 2025'. Die Zuteilungsanteile sind wie folgt (in Klammern die Gesamtsumme der Personalzuteilungen seit 2017):

• PP Oberbayern Nord: 65 (1.114)

• PP Oberbayern Süd: 50 (1.004)

• PP München: 120 (1.463)

• PP Niederbayern: 46 (957)

• PP Oberpfalz: 41 (1.003)

• PP Oberfranken: 33 (850)

• PP Mittelfranken: 73 (1.479)

• PP Unterfranken: 29 (968)

• PP Schwaben Nord: 52 (822)

• PP Schwaben Süd/West: 41 (735)

• Bayerische Bereitschaftspolizei 66 (685)

• Bayerisches Landeskriminalamt 24 (390)

• Polizeiverwaltungsamt 3 (40)

• Bayer. Landesamt für Verfassungsschutz 3 (75)



Die Polizeiverbände verteilen das neue Personal eigenverantwortlich auf die einzelnen Dienststellen. Von den insgesamt 646 neuen Polizistinnen und Polizisten verstärken 35 die Bayerische Grenzpolizei. Die Polizeiinspektionen an den ANKER-Standorten Schweinfurt, Bamberg, Regensburg, Ingolstadt und Fürstenfeldbruck erhalten jeweils vier zusätzliche Polizistinnen und Polizisten, um die Polizeipräsenz dort zu erhöhen und den Herausforderungen vor Ort angemessen zu begegnen. An weiteren ANKER-Standorten erfolgen entsprechende Verstärkungen zum 1. September.

Erstellt durch: Oliver Platzer