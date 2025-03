DACHAU.Ein Unbekannter raubte am gestrigen Abend einen Mantel und ein Mobiltelefon. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Die Kripo Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 23:25 Uhr versuchte der Unbekannte zunächst, die Tür zu einem Imbiss am Dachauer Bahnhofplatz gewaltsam zu öffnen und in den Verkaufsraum einzudringen. Als er vom Betreiber des Ladens auf sein Verhalten angesprochen wurde, schlug der Räuber dem Mann unvermittelt ins Gesicht und entriss ihm seinen Mantel. In diesem hatte sich auch das Handy des Gastronomen befunden.

Ein zu Hilfe eilender Passant wurde ebenfalls mit der Faust ins Gesicht geschlagen und zu Boden geschubst. Der Täter flüchtete daraufhin mit seiner Beute. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem etwa 190 cm großen, glatzköpfigen Mann verlief ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08141-6120 zu melden.