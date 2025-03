0412 – Polizei verhindert Fahrt unter Drogen

Firnhaberau – Am gestrigen Mittwoch (05.03.2025) verhinderte die Polizei eine Drogenfahrt eines 25-jährigen Mannes in der Albrecht-Dürer-Straße.

Gegen 18.30 Uhr bemerkte eine Polizeistreife starken Marihuana-Geruch beim Vorbeifahren an einem Auto. Vor dem Auto standen drei Personen. Bis die Beamten das Polizeiauto wendeten, saß der 25-jährige Mann auf dem Fahrersitz des Autos und wollte offenbar losfahren. Da der Mann augenscheinlich kurze Zeit vorher Drogen konsumierte, stellte die Streife den Autoschlüssel sicher verhinderte somit eine mögliche Fahrt.

Der Vorfall hat für den Mann keine strafrechtlichen Konsequenzen.

0413 – Polizei weist auf Wechsel der Versicherungskennzeichen hin

Lechhausen – Am Mittwoch (05.03.2025) war ein 27-jähriger Mann gegen 11.30 Uhr mit seinem E-Scooter in der Zugspitzstraße unterwegs. Einer Polizeistreife fiel das blaue Versicherungskennzeichen an dessen E-Scooter auf und hielt den Mann an. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass das abgelaufene Kennzeichen nicht für den geführten E-Scooter, sondern für ein anderes Fahrzeug zugelassen war. Die Streife unterband die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Urkundenfälschung gegen den 27-jährigen Mann.

Die Gültigkeit des sogenannten Versicherungskennzeichens endet stets mit Ablauf Februar. Somit müssen alle Besitzer von Mofas, E-Bikes und entsprechenden Fahrzeugen daran denken, für 01. März ein neues Versicherungskennzeichen zu besorgen. Dies wird regelmäßig vergessen.

Die Polizei appelliert an alle Besitzer entsprechender Fahrzeuge, den Versicherungsschutz zu überprüfen und bis dahin nicht mehr am Straßenverkehr teilzunehmen.

0414 – Polizei kontrolliert manipulierten Kleintransporter

Innenstadt – Am Mittwoch (05.03.2025) führten Polizeibeamte der Verkehrspolizei Augsburg Verkehrskontrollen in der Augsburger Umweltzone durch.

Im Rahmen dessen kontrollierten die Beamten einen Kleintransporter. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Steuergerät für die Abgasreinigungsanlage bei dem Kleintransporter außer Funktion gesetzt wurde. Dies hat zur Folge, dass Dieselschadstoffe ungefiltert ausgestoßen werden, was zu einer 20-fach höheren Stickoxidbelastung für die Umwelt führt. Mit solchen Abgaswerten darf ein Fahrzeug in Deutschland nicht in Betrieb genommen werden.

Die Polizeibeamten beanstandeten ein Bußgeld von 1.000 Euro und unterbanden die Weiterfahrt des Kleintransporters.

0415 – Supermarktmitarbeiter stoppt Ladendieb

Innenstadt – Am gestrigen Mittwoch (05.03.2025) entwendete ein 33-jähriger Mann mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Viktoriastraße. Zudem hatte er eine offenbar gefundene Bankkarte dabei.

Gegen 14.20 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Supermarktes den Mann, wie er mehrere Lebensmittel in seinen Rucksack steckte. Die Lebensmittel hatten einen Warenwert im niedrigen zweistelligen Bereich. Der Mitarbeiter sprach den 33-Jährigen daraufhin an und verständigte die Polizei. Bei der Kontrolle fanden die Polizeibeamten die Bankkarte, welche offenbar durch den 33-jährigen Mann gefunden wurde. Zudem führte der Mann eine Nagelschere bei sich.

Die Beamten stellten sowohl die Nagelschere als auch die Bankkarte bei dem Mann sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Diebstahls mit Waffen und Unterschlagung gegen den 33-jährigen Mann.