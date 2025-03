NÜRNBERG. (237) Am Mittwochabend (05.03.2025) griff eine größere Personengruppe einen Jugendlichen in einem Park im Nürnberger Stadtteil Rosenau an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Der Geschädigte hielt sich gegen 18:40 Uhr mit einem Bekannten im Rosenaupark auf, als ca. 10 bis 15 Personen auf ihn zukamen und ihn umzingelten. Einer aus der Gruppe zog seinen Gürtel aus der Hose und umwickelte hiermit seine Hand. Im Anschluss zückte er ein Messer und richtete es in Richtung des 17-Jährigen. Ein anderer holte einen Schlagring hervor und schlug damit den Geschädigten.

Die Begleitung des 17-Jährigen ergriff daraufhin die Flucht, Personen aus der Gruppe schlugen weiter auf ihr Gegenüber ein, auch, als dieser bereits am Boden lag. Sie ließen erst von ihm ab, als er anfing, laut zu schreien.

Der 17-Jährige kontaktierte nach der Flucht der Personengruppe einen Bekannten, welcher sich zu ihm in den Park begab.

Der Geschädigte erlitt Schmerzen am gesamten Körper und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das Mobiltelefon des 17-Jährigen wurde durch den Angriff beschädigt.

Eine detaillierte Personenbeschreibung der Angreifer war dem Geschädigten nicht möglich.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte haben die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen und bitten um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-6115 zu melden.



