MEMMINGERBERG. Medienschaffende sind herzlich eingeladen, den Termin des Innenministers und der Polizeipräsidentin am Flughafen in Memmingen zu begleiten. Am 10. März 2025, um 13 Uhr, beginnt die Veranstaltung.

Die eigenständige Grenzpolizeiinspektion Memmingen, die zuvor als Grenzpolizeigruppe an die Polizeiinspektion Memmingen angegliedert war, nimmt nun ihre Aufgaben offiziell wahr. Die Notwendigkeit dieser Umstrukturierung zeigt sich nicht zuletzt in der steigenden Anzahl an Reisenden.

Medienschaffende sind zur Vorstellung der neuen GPI Memmingen herzlich eingeladen.

Die Pressemeldung des Bayerischen Innenministeriums finden Sie hier.

Die Einladung für den 10. März 2025 finden Sie hier.

Wenn Sie teilnehmen möchten, bittet die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West dringend um Anmeldung: pp-sws.presse@polizei.bayern.de

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).