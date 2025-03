PP SCHWABEN SÜD/WEST. In den letzten Tagen kam es in der Region zu mehreren Vorfällen von Anrufbetrug, bei denen ältere Menschen um ihr Erspartes gebracht wurden. Die Polizei warnt erneut eindringlich vor diesen skrupellosen Machenschaften und ruft die Bevölkerung zur Vorsicht auf. Der Gesamtschaden aus den beschriebenen Betrugsfällen beläuft sich auf über 120.000 Euro.

Am Mittwochabend, den 05.03.2025, erhielt ein Senior in Kaufbeuren einen sogenannten Schockanruf. Der Anrufer gab vor, seine Tochter hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und forderte eine Kaution in fünfstelliger Höhe, um eine Freilassung aus der Haft zu ermöglichen. In einem Zustand der Verzweiflung übergab der Geschädigte Goldmünzen im mittleren fünfstelligen Wert an einen unbekannten Täter, der vor seinem Wohnhaus wartete. Der Täter wurde als etwa 20 bis 25 Jahre alt, 170 cm groß und mit normaler Statur beschrieben. Er trug eine dunkle Mütze.

Erst kürzlich, am Dienstagmorgen, fiel ein Senior im nördlichen Landkreis Oberallgäu auf eine ähnliche Masche herein. Eine vermeintliche Kriminalbeamtin kündigte an, dass drei Geldabholer von der Polizei observiert würden. Der Geschädigte übergab daraufhin Gold in hohem fünfstelligen Wert an die angeblichen Abholer, um sein Vermögen vermeintlich zu sichern. Ein Täter konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 170 cm groß, schlank, etwa 30 Jahre alt, mit dunklen Haaren und ohne Bart oder Brille.

Ebenfalls in Bereich von Kaufbeuren kam es am 04.03.2025 zu einem versuchten Betrug. Eine Seniorin erhielt einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten, der nach Bargeld und Wertsachen fragte. Der Betrüger erschien sogar vor Ort, um den Tresor der Dame zu inspizieren. Der Betrug flog auf, da die Frau den Tresorschlüssel nicht auffinden konnte und ihren Sohn anrief. Daraufhin verließ der Betrüger das Haus der Frau in unbekannte Richtung, sodass kein Vermögensschaden entstand. Der Täter wurde als circa 185 cm groß und zwischen 40 und 50 Jahre alt beschrieben, trug einen Trenchcoat und hatte keine auffälligen Merkmale.

Die Polizei rät: Seien Sie misstrauisch bei Anrufen, in denen Geld oder Wertsachen gefordert werden. Informieren Sie im Zweifelsfall Angehörige oder die Polizei und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).