PASSAU. Am Mittwoch (05.03.2025), haben erneut Telefonbetrüger in Niederbayern zugeschlagen. Eine 58-Jährige hat mehrere Wertgegenstände an einen unbekannten Mann übergeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Am Mittwochnachmittag erhielt die Frau aus Passau einen Anruf, bei dem ihr vorgegeben wurde, ihre Tochter solle einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben. Um einer Haftstrafe entgehen zu können, müsse sie eine große Geldsumme bezahlen. Gegen 14.50 Uhr kam es in Grubweg im Bereich Alte Straße zur Übergabe von Goldmünzen sowie Schmuck an einen bislang unbekannten Mann.

Beschreibung des Abholers:

ca. 30-40 Jahre alt

ca. 180 cm groß

komplett schwarz gekleidet, dunkle kurze Haare und Bart.

Zeugenaufruf

Zeugen, die am Mittwoch, 05.03.2025, zwischen 14.00 und 15.30 Uhr im Bereich Grubweg in Passau verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Passau, Tel. 0851/99511-0, oder jeder andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Der Zeugenaufruf richtet sich auch an Taxifahrer, die u. U. im fraglichen Zeitraum eine männliche Person, auf die die Beschreibung passt, in Richtung Grubweg gefahren haben.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 06.03.2025, 09.40 Uhr