351. Sexuelle Belästigung – Untermenzing

Am Dienstag, 04.03.2025, gegen 12:45 Uhr, befand sich eine 45-Jährige mit Wohnsitz in München an der U-Bahnhaltestelle „Moosacher Bahnhof“ und begab sich zu Fuß in Richtung Sperrengeschoss. Als sie sich auf der Rolltreppe befand und nach oben fahren wollte, stand unmittelbar hinter ihr ein bislang unbekannter Täter und berührte die 45-Jährige unsittlich im Gesäßbereich. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter.

Die 45-Jährige begab sich daraufhin nach Hause und verständigte die Polizei über den Notruf 110.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der U-Bahnhaltestelle „Moosacher Bahnhof“ (Untermenzing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

352. Exhibitionistische Handlung – Sendling

Am Dienstag, 04.03.2025, gegen 22:15 Uhr, befand sich eine 37-Jährige mit Wohnsitz in München auf einer Parkbank. Ein ihr unbekannter Mann saß neben ihr.

Die 37-Jährige konnte erkennen, wie der Mann sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm und stellte ihn zur Rede. Daraufhin flüchtete der unbekannte Täter in Richtung Oberländer Straße. Anschließend verständigte die 37-Jährige den Polizeinotruf 110.

Sofort wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die bislang jedoch nicht zur Ergreifung des Täters führten.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, weißer Bart, humpelte und führte eine Krücke mit sich; bekleidet mit einer schwarzen Jacke, Jeans und Mütze

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Gotzinger Platz, Valleystraße, Implerstraße und Oberländer Straße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

353. Einbruch in Gaststätte – Altstadt

Am Dienstag, 04.03.2025, gegen 19:30 Uhr, verschaffte sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Gaststätte.

Anschließend durchsuchten der oder die bislang unbekannten Täter die Räume nach Wertgegenständen. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter unerkannt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet.

Die Münchner Kriminalpolizei führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Promenadeplatz, Hartmannstraße, Schäfflerstraße und Kardinal-Faulhaber-Straße (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

354. Größerer Polizeieinsatz – Altstadt

Am Dienstag, 04.03.2025, gegen 22:30 Uhr, wurde durch eine Verkehrsteilnehmerin über den Polizeinotruf 110 mitgeteilt, dass eine männliche Person in einem Fahrzeug augenscheinlich eine Schusswaffe in der Hand hielt und sich dabei filmte. Sofort wurden zahlreiche Polizeikräfte hinzugezogen.

Das betreffende Fahrzeug mit der Person konnte durch Einsatzkräfte festgestellt und im Bereich Im Tal angehalten und kontrolliert werden. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 30-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München. Bei der augenscheinlichen Schusswaffe handelte es sich um einen Spielzeugrevolver, welcher jedoch den Anschein einer tatsächlichen Schusswaffe erwecken kann.

Der 30-Jährige wurde wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz angezeigt. Der Spielzeugrevolver wurde sichergestellt.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

355. Täterermittlung nach Einbruch in Ladengeschäft – Putzbrunn

- siehe Medieninformation vom 05.12.2024, Nr. 1925

Wie bereits berichtet, verschaffte sich am Mittwoch, 04.12.2025, gegen 00:50 Uhr, ein zunächst unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Ladengeschäft und entwendete dort unterschiedlichste Tabak- und Rauchwaren. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt.

Durch die am Tatort umfangreich durchgeführten Spurensicherungsmaßnahmen konnte nun ein 52-Jähriger mit Wohnsitz in München als Tatverdächtiger ermittelt werden.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52.

356. Diebstahl aus Kfz; Festnahme eines Tatverdächtigen – Ludwigsvorstadt

Am Dienstag, 04.03.2025, gegen 09:35 Uhr, konnte eine Zeugin beobachten, wie sich eine unbekannte männliche Person an einem Fahrzeug aufhielt. Die unbekannte Person durchsuchte den Fahrzeuginnenraum und entwendete dabei verschiedene Gegenstände, unter anderem hochwertige Gutscheine für ein Bekleidungsgeschäft.

Als die Zeugin den Tatverdächtigen ansprach, entfernte sich dieser zunächst unerkannt. Daraufhin wurde die Polizei verständigt.

Im Verlauf der weiteren Ermittlungen konnte der Tatverdächtige schließlich noch am selben Tag beim Einlösen eines der Gutscheine im entsprechenden Ladengeschäft festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 43-Jährigen mit polnischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Der 43-Jährige wird im Laufe des Tages dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher über die weitere Haftfrage entscheidet.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 54.