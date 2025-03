NÜRNBERG. (235) Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag (03./04.03.2025) einen hochwertigen SUV im Nürnberger Westen. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Hinweise.



Der schwarze Audi Q7 mit dem amtlichen Kennzeichen N-O 9000 war in der Zeit zwischen 21:30 Uhr (Mo) und 07:30 Uhr (Di) in der Herzogenauracher Straße geparkt. Das Fahrzeug hat einen Zeitwert von etwa 62.000 Euro.

Die Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, können sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 an den Kriminaldauerdienst wenden.



Erstellt durch: Michael Konrad