MITTELFRANKEN. (233) Auch im Jahr 2025 möchte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken die Gelegenheit zu einem fachlichen Austausch mit hiesigen Medienvertretern nutzen.

Das Team der Pressestelle lädt interessierte Journalistinnen und Journalisten am 08.04.2025 um 10:00 Uhr in das Polizeipräsidium Mittelfranken am Jakobsplatz 5 ein.

Es wird darum gebeten, die Teilnahme an dieser Veranstaltung bis zum 28.03.2025 per E-Mail bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken anzukündigen.

Erstellt durch: Janine Mendel