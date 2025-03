REGENSBURG. Im Zeitraum von 28. Februar bis 3. März 2025, brachen unbekannte Täter in ein Sportzentrum mit Kantine in Regensburg ein. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat im Fall die Ermittlungen übernommen.

Betreiber einer Kantine in Regensburg Am Biopark stellten fest, dass Unbekannte sich im Zeitraum zwischen 28. Februar und 3. März gewaltsam Zutritt zum Sportzentrum mit Kantine verschaffen wollten. Dabei wurde die Zugangstür des Sportzentrums, sowie ein Rollladen der Kantine beschädigt. Durch das gewaltsame Eindringen entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags. Im Küchenbereich wurde durch die Unbekannten Inventar durchwühlt, jedoch nichts entwendet.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Spurensicherung vor Ort vorgenommen und führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die am Wochenende vom 28. Februar bis 3. März im Umfeld des Bioparks in Regensburg verdächtige Personen feststellen konnten oder andere sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden.