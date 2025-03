BAB A3, PASSAU. Am Mittwochnachmittag (26.02.2025) kontrollierten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau einen Pkw auf der A3. Im Rahmen der Kontrolle fanden sie eine größere Menge Bargeld.

Gegen 16.00 Uhr kontrollierten die Fahnder einen Peugeot mit ungarischer Zulassung auf der A3 in Fahrtrichtung Suben. Der 37-jährige Fahrer mit syrischer Staatsangehörigkeit gab an, auf dem Weg nach Ungarn zu sein. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs fanden die Beamten ein Schmuggelversteck, in dem sich mehr als 20 Geldbündel mit Bargeld in Höhe von 500.000 Euro befanden, welches sichergestellt wurde. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat zusammen mit der Generalstaatsanwaltschaft München die Ermittlungen wegen des Tatverdachts der Geldwäsche übernommen.