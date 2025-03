0400 – Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Kriegshaber – Am gestrigen Montag (03.03.2025) fuhr ein 39-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Cannabis in der Reinöhlstraße.

Gegen 22.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 39-Jährigen fest. Die Polizeibeamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme bei dem Mann, unterbanden dessen Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 39-jährigen Mann.

0401 – Ladendiebe gestoppt

Hochzoll – Am Montag (03.03.2025) entwendeten eine 42-jährige und eine 29-jährige Frau mehrere Gegenstände aus einer Drogerie in der Hochzoller Straße.

Gegen 19.45 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter der Drogerie die Frauen, wie sie Waren mit mittlerem zweistelligem Geldwert in ihre Handtaschen steckten und diese nicht an der Kasse bezahlten. Der Mitarbeiter stoppte die Beiden und verständigte die Polizei. Die Polizeistreife veranlasste eine erkennungsdienstliche Behandlung bei den Frauen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen die 42-jährige und 29-jährige Frau.

0402 – Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

Innenstadt – Am gestrigen Montag (03.03.2025) beschädigte eine bislang unbekannte Person zwischen 09.45 Uhr und 11.30 Uhr den Seitenspiegel eines Seat Ibiza in der Burgkmairstraße. An dem Seat entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/3223-2110 entgegen.

0403 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Innenstadt – Am Montag (03.03.2025) zwischen 00.00 Uhr und 07.00 Uhr besprühte ein bislang unbekannter Täter die Hauswand eines Gebäudes in der Bäckergasse. Durch das Graffiti entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/3223-2110 entgegen.

0404 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Lechhausen – Im Zeitraum von Freitag (28.02.2025), 08.00 Uhr, bis Montag (03.03.2025), 13.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein blaues E-Bike in der Kreitmayrstraße. Das E-Bike war an einem Regenrohr versperrt. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.