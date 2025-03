PFAFFENHOFEN AN DER ILM, 04.03.2025 - Ein unbekannter Räuber überfiel am vergangenen Sonntag (02.03.) ein Wettbüro in Pfaffenhofen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 23:00 Uhr betrat der Unbekannte das Gebäude des Sportwettenanbieters an der Joseph-Fraunhofer-Straße und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Der alleine anwesende Mitarbeiter händigte daraufhin einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag aus. Der Täter flüchtete im Anschluss zu Fuß. Verletzt wurde niemand.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief ohne Ergebnis.

Der Räuber wird als jugendlich mit einer Körpergröße von etwa 170 cm beschrieben. Er ist schlank und war mit einer schwarzen Hose, schwarzen Sneakers und einer schwarzen Trainingsjacke mit Streifen bekleidet. Zur Tatzeit trug er weiße Einmalhandschuhe.

Die Kriminalpolizei hat noch am Sonntagabend die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.