NÜRNBERG. (230) Im Frühjahr 2025 erhält die Bayerische Polizei insgesamt 646 neu ausgebildete Polizistinnen und Polizisten. Nach Abzug von Nachbesetzungen, insbesondere für Ruhestandsabgänge, ergibt sich ein echtes Personalplus von 245. Das Polizeipräsidium Mittelfranken erhält in diesem Frühjahr 73 der neuen Polizistinnen und Polizisten. Davon sind 65 in der 2. Qualifikationsebene und ab dem 1. April acht in der 3. Qualifikationsebene. Nach Abzug von Nachbesetzungen bedeutet dies ein Personalplus von 31. Durch Versetzungen aus anderen bayerischen Polizeiverbänden, von der Bundespolizei und aus Baden-Württemberg erhält das Polizeipräsidium Mittelfranken in diesem Frühjahr insgesamt rund 100 Neuzugänge.



Bayerns Innenminister Joachim Herrmann lädt am

Donnerstag, den 6. März 2025, um 11:00 Uhr, im Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat – Dienstsitz Nürnberg, Bankgasse 9, 90402 Nürnberg,

zur Begrüßung der neuen Polizistinnen und Polizisten des Polizeipräsidiums Mittelfranken ein und wird ein Grußwort sprechen. Auch der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König und der Präsident des Polizeipräsidiums Mittelfranken, Adolf Blöchl, werden Grußworte halten.



Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Fotos der Veranstaltung werden im Anschluss unter www.innenministerium.bayern.de zur Verfügung stehen.



Erstellt durch: Oliver Platzer (StMI)