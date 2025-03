WÜRZBURG / INNENSTADT. Zu einem Raubüberfall auf einen Juwelier ist es am späten Montagabend gekommen. Dem derzeitigen Sachstand nach forderten zwei Täter eine Angestellte unter Vorhalt einer Schusswaffe auf, ihnen Zutritt zu dem Geschäft zu gewähren. Die Unbekannten entwendeten Schmuck und flüchteten anschließend in Richtung Eichhornstraße.

Den ersten Ermittlungen nach forderten zwei bislang unbekannte Täter gegen 18:00 Uhr in der Zeller Str. möglicherweise unter Vorhalt einer Schusswaffe eine Mitarbeiterin des Juweliers auf, ihnen Zutritt zu dem Geschäft in der Domstraße zu verschaffen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Angestellte bereits Feierabend gemacht und war auf dem Heimweg. Mit einer weiteren Mitarbeiterin und mindestens einem Täter begab sie sich im Laufe des späteren Abends zum Juwelier in der Domstraße. Dort händigten sie aus dem Tresor und den Auslagen verschiedene Schmuckstücke aus. Gegen 22:30 Uhr verließ der Täter gemeinsam mit den beiden Frauen die Geschäftsräume. Wohl auf Höhe des Marktplatzes trennten sich die Wege und der Täter flüchtete über den Marktplatz in Richtung Eichhornstraße oder Juliuspromenade. Die Angestellten des Geschäfts blieben körperlich unverletzt, erlitten jedoch einen Schock. Der Wert der entwendeten Schmuckstücke kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die unterfränkische Polizei leitete sofort nach Bekanntwerden des Überfalls gegen 22:35 Uhr eine groß angelegte Fahndung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt mit Unterstützung benachbarter Dienststellen nach den flüchtigen Männern ein. Diese führte bislang nicht zur Ergreifung der Täter.

Von den Tätern liegt bislang die folgende Beschreibung vor:

Täter 1:

ca. 180 cm groß und ca. 90 kg schwer, kräftige Figur

schwarz gekleidet mit Kapuzenpulli

führte einen schwarzen Rucksack oder eine Sporttasche bei sich

Täter 2:

ca. 170 cm groß und ca. 80 kg schwer, dunklerer Hautteint

sprach gebrochen deutsch

war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert und führte eine Pistole oder ein Messer bei sich

Die Kripo Würzburg übernahm unverzüglich die weiteren Ermittlungen und wendet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wem sind ungewöhnliche Aktivitäten oder Personen rund um den Juwelier in der Zeit von 18:00 bis 22:45 Uhr aufgefallen?

Wer hat gegen 18:00 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Zeller Straße gemacht und möglicherweise die Kontaktaufnahme der beiden Täter zu der Angestellten beobachtet?

Wem fiel der Täter bei seiner Flucht von dem Juwelier in der Domstraße über den Marktplatz in Richtung Eichhornstraße gegen 22:30 Uhr auf? Von besonderer Bedeutung ist, ob jemand die beiden Angestellten beim Verlassen des Geschäftes gegen 22:30 Uhr mit dem Täter in Richtung Marktplatz hat laufen sehen.

Wer kann weitere Angaben zu den flüchtigen Tätern machen?

Hinweise nimmt die Polizei rund um die Uhr unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.