WÜRZBURG / VERSBACH. Am Sonntagnachmittag ist es zu einer Auseinandersetzung von vier Personen gekommen. Ein 32-Jähriger erlitt hierbei schwere Verletzungen. Zwei Tatverdächtige wurden noch vor Ort festgenommen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes und bittet hierbei auch um Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach trafen die vier Männer, die jeweils in Zweiergruppen unterwegs waren, gegen 16.30 Uhr, in der Straße "Steinlein" aufeinander. Dort kam es demnach zunächst zu einer verbalen Streitigkeit, anschließend zu einer handfesten Auseinandersetzung. Hierbei wurden dem Ermittlungsstand nach auch ein Baseballschläger und ein Tierabwehrspray eingesetzt. Ein 32-jähriger Mann erlitt schwere Verletzungen u. a. im Kopfbereich. Die Würzburger Polizei war rasch vor Ort und nahm zwei Beteiligte vorläufig fest. Der schwer verletzte 32-Jährige und sein leicht verletzter 39-jähriger Begleiter wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen hat inzwischen die Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft übernommen. Nach ersten Erkenntnissen trafen die Männer nicht zufällig aufeinander. Hintergrund dürfte demnach eine bestehende Streitigkeit aus deren jeweiligem Umfeld sein.

Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Würzburg führten Polizisten zwei jeweils 27-jährige Tatverdächtige am Montagnachmittag dem Ermittlungsrichter vor. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle u. a. wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Die Männer befinden sich inzwischen in Justizvollzugsanstalten.

Die Ermittlungen zum exakten Ablauf der Auseinandersetzung dauern indes an. Die Kriminalpolizei bittet hierzu auch um Zeugenhinweise:

Wer konnte die Auseinandersetzung beobachten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Geschehens beitragen können?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Tel. 0931 / 457-1731 entgegen.