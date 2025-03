OBERSTDORF. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00:30 Uhr, bestieg ein bislang unbekannter Täter eine Stütze der Söllereckbahn, etwa 400 Meter südlich des Speicherteichs, und verursachte erheblichen Schaden an der technischen Infrastruktur.

Ein Start der Bahn war aufgrund der Sicherheitsmechanismen nicht möglich, da diese die Fehlfunktion erkannten und den Betrieb unterbanden. Eine Gefährdung für Mitarbeiter oder Besucher bestand zu keinem Zeitpunkt. Der Vorfall wurde am Sonntagmorgen der Polizeistation Oberstdorf gemeldet. Ermittler sicherten umgehend Spuren und leiteten Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Aufgrund des Schadens an der elektronischen Infrastruktur konnte der Betrieb am Sonntag erst mit Verzögerung wieder aufgenommen werden. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zusammenhang mit weiteren Sachbeschädigungen wird geprüft

In den vergangenen Monaten kam es in Oberstdorf wiederholt zu Sachbeschädigungen, die möglicherweise mit dem aktuellen Fall in Verbindung stehen. Bereits am 05.11.2024 wurden an der Nebelhornbahn eine Schrankenanlage auf dem Parkplatz sowie die Fassade des Kassengebäudes mutwillig mit schwarzer Farbe beschmiert. Zudem wurden an einer Deko-Gondel im Bereich der nahegelegenen Skischule Oberstdorf ein Hakenkreuze angebracht.

Am selben Tag wurde in der Sonthofener Straße ein als Verkaufsstand genutzter, ausrangierter Gondelwagen der Nebelhornbahn mit schwarzer und roter Farbe besprüht. Auch hier wurden unter anderem Hakenkreuze aufgesprüht. Zudem wurden im Bereich Oberstdorf an zwei Fahrzeugen mutwillig Reifen zerstochen. Ob diese Vorfälle mit dem aktuellen Fall in Verbindung stehen, wird derzeit geprüft. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei Oberstdorf bittet Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich der Söllereckbahn verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 08322 96040 zu melden.

Eine behördliche Auslobung für Hinweise zur Ergreifung des Täters wurde bislang nicht ausgesetzt. Die Bergbahn hat jedoch eigenständig eine Belohnung in Aussicht gestellt. Dies ist keine behördliche Maßnahme, sondern eine private Initiative des Unternehmens.

Medienkontakt: Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).