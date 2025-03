Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bayreuth

KULMBACH. Am Sonntagabend kam in Kulmbach eine Frau gewaltsam zu Tode. Ein Richter erließ am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth Untersuchungshaftbefehl gegen einen 54-jährigen Tatverdächtigen.

Der 54-jährige Deutsche steht im Verdacht seine 60-jährige Bekannte am Sonntag gegen 17.30 Uhr getötet zu haben. Im Anschluss meldete er sich bei einem Verwandten, der wiederum die Integrierte Leitstelle Bayreuth / Kulmbach verständigte. Mehrere Polizeistreifen, ein Notarzt sowie Kräfte des Rettungsdienstes fuhren zum Tatort nach Kulmbach. Dort trafen sie auf den Tatverdächtigen und nahmen ihn vorläufig fest. Außerdem fanden die Einsatzkräfte die tote 60-Jährige vor. Die Kriminalpolizei Bayreuth übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bayreuth die Ermittlungen.

Am Montagnachmittag wurde der 54-Jährige einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bayreuth vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Mordes gegen den Mann. Der Tatverdächtige befindet sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt.

Nähere Umstände der Tat sind Gegenstand der polizeilichen und staatsanwaltlichen Ermittlungen. Zu ihnen kann derzeit keine Auskunft gegeben werden.