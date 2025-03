REGENSBURG. Am Freitag, den 28. Februar, kam es zu einem Raubüberfall zum Nachteil eines 26-Jährigen am Neupfarrplatz in Regensburg. Fünf mutmaßliche Täter sind unbekannt und flüchtig. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 01:00 Uhr verließ der 26-Jährige eine Regensburger Bar und machte sich auf den Nachhausweg. Im Bereich der Toilettenanlagen kam eine Personengruppe bestehend aus fünf Männern auf ihn zu und sprach ihn an. Einer der ihm unbekannten Männern schlug ihm dann unvermittelt ins Gesicht, wodurch er zu Boden ging. Als er sich wieder aufrappelte stellte er fest, dass seine Geldbörse weg war. Die unbekannten Täter hatten sich in der Zwischenzeit vermutlich mit der Beute in unbekannte Richtung entfernt. Die Geldbörse konnte am Freitagmorgen durch aufmerksame Mitarbeiter der Stadtreinigung wieder am Neupfarrplatz aufgefunden und dem Geschädigten übergeben werden. Allerdings wurde ein mittlerer zweistelliger Bargeldbetrag daraus entwendet.

Die Kriminalpolizei Regensburg führt in diesem Fall die Ermittlungen und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise. Wer hat am Freitag, zwischen 01:00 Uhr und 01:45 Uhr, am Neupfarrplatz Regensburg, Beobachtungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.