PEGNITZ, LKR. BAYREUTH. Einen Schwerverletzten und einen hohen Sachschaden forderte am Montagmorgen der Brand in einer Garage in Pegnitz. Die Kriminalpolizei aus Bayreuth ermittelt zur Brandursache.

Kurz nach 7.30 Uhr bemerkte ein Nachbar den Brand in einer Garage am Loheplatz in Pegnitz und setzte den Notruf ab. Bei dem Feuer erlitt ein 51-jähriger Mann starke Brandverletzungen. Die Rettungskräfte versorgten den Bewohner des Mehrfamilienhauses und ein Rettungshubschrauber transportierte ihn in ein Klinikum nach Nürnberg. Die Feuerwehrkräfte löschten die Flammen an dem Fahrzeug, insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

Zur Klärung der derzeit noch unklaren Ursache des Feuers hat die Kriminalpolizei Bayreuth die Ermittlungen aufgenommen.