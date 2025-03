0392 – Polizei warnt vor Betrug

Augsburg – Am vergangenen Samstag (01.03.2025) betrogen mehrere bislang unbekannte Täter einen Mann aus dem Stadtgebiet Augsburg um einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag.

Gegen 14.30 Uhr klingelten die Unbekannten bei dem Mann und boten ihm Reinigungsarbeiten in dessen Innenhof an. Der Mann willigte ein und bezahlte die Unbekannten mit einem vorab vereinbarten Geldbetrag im zweistelligen Bereich. Im weiteren Verlauf lenkten die Täter den Mann ab und entwendeten einen weiteren Geldbetrag. Der Mann bemerkte dies im Nachgang und verständigte die Polizei. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Leistungsbetruges und Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Derartige Betrugsmaschen sind kein Einzelfall. Um sich hiervor zu schützen, rät die Polizei:

Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür an (Türspion, Blick aus dem Fenster). Wenn Sie die Möglichkeit dazu haben, nutzen Sie eine Türsprechanlage.

Öffnen Sie die Haus- oder Wohnungstür nicht, wenn Unbekannte geklingelt haben.

Lassen Sie nur Handwerker herein, die Sie bestellt haben oder vom Vermieter oder von der Hausverwaltung angekündigt wurden.

Ziehen Sie bei unbekannten Besuchern Angehörige oder Nachbarn hinzu oder bestellen Sie die Person zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Wehren Sie sich gegen zudringliche Personen energisch (machen Sie laut auf sich aufmerksam, um Hilfe zu erhalten, zeigen Sie abweisende Gestik und Mimik).

Wenden Sie sich an die Polizei unter der Telefonnummer 110, wenn Sie befürchten, Opfer einer Straftat zu werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links:

0393 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Lechhausen – In der Zeit von Samstag (01.03.2025), 16.00 Uhr, bis Sonntag (02.03.2025), 12.00 Uhr, verkratzte eine bislang unbekannte Person die linke Fahrzeugseite einer roten Mercedes V-Klasse in der Lützowstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0394 – Mann verhält sich aggressiv gegenüber der Polizei

Innenstadt – Am gestrigen Sonntag (02.03.2025) wehrte sich ein 31-jähriger Mann gegen polizeiliche Maßnahmen in der Frölichstraße. Die Beamten brachten ihn in den Arrest.

Gegen 15.40 Uhr verständigten Passanten die Polizei, da der 31-Jährige sie offenbar mehrfach versuchte anzusprechen und anzufassen. Die Polizeistreife traf den Mann vor Ort an. Dieser verhielt sich äußerst aggressiv gegenüber den Polizeibeamten und beleidigte diese. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, brachten die Beamten den 31-Jährigen in den Arrest. Auch hierbei leistete der Mann massiven Widerstand gegenüber den polizeilichen Maßnahmen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 31-jährigen Mann.

0395 – Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Lechhausen – Am gestrigen Sonntag (02.03.2025) fuhr ein 29-jährigen Autofahrer unter dem Einfluss von Cannabis in der Kurt-Schumacher-Straße.

Gegen 12.10 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 29-Jährigen in seinem Auto. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem Mann fest. Ein Drogenschnelltest war positiv auf THC. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des 29-Jährigen und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 29-jährigen Mann.

0396 – Polizei kontrolliert Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Lechhausen – Am Sonntag (02.03.2025) fuhr ein 57-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Alkohol auf einem Firmengelände in der Zusamstraße.

Gegen 14.00 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei, da ein Autofahrer beim Wenden auf dem Firmengelände im Graben stecken geblieben sei. Beim Eintreffen der Streife trafen die Beamten den Mann sowie das Auto im Graben an. Die Polizeistreife stellte bei der Verkehrskontrolle des Mannes Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Ein Abschleppdienst zog das Auto aus dem Graben. Die Polizei unterband jedoch trotzdem die Weiterfahrt des Mannes. Zudem veranlassten die Beamten eine Blutentnahme bei dem 57-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Trunkenheit gegen den 57-jährigen Mann.