AMBERG. Drei Jugendliche sind am Samstagabend von mehreren Personen angehalten und um Geld gebracht worden. Da die Taten räumlich und zeitlich in einem engen Zusammenhang stehen, prüft die nun ermittelnde Kriminalpolizeiinspektion Amberg Verbindungen der Vorfälle und bittet um Zeugenhinweise.

Ein 17-Jähriger war am späten Samstagabend, den 1. März, gegen 22:20 Uhr, mit seinem Fahrrad in der Sebastianstraße unterwegs, wo ihn eine Personengruppe aufhielt. Einer der Unbekannten versetzte dem jungen Mann einen Faustschlag ins Gesicht und forderte Wertgegenstände, woraufhin andere Personen aus der Gruppe heraus den jungen Mann durchsuchten. Aus der Geldbörse des jungen Mannes entnahm die Gruppe Bargeld und flüchteten dann in unbekannte Richtung.

Die ca. sechs Personen werden allesamt als

männlich,

ca. 16-18 Jahre mit

südländischem Aussehen

beschrieben.

Beim zweiten Fall waren ein 13- und ein 14-Jähriger im Bereich Am Schanzl zu Fuß unterwegs. Sie wurden, nur 10 Minuten nach dem ersten Fall, gegen 22:30 Uhr, von drei Personen angehalten. Diese forderten Vaporizer und tasteten die beiden Jugendlichen zum Auffinden von Wertgegenständen ab. Aus den Geldbörsen entnahmen die Unbekannten mit Androhung von Gewalt jeweils Bargeld. Mit ihrer Beute floh die Gruppe in Richtung des ehemaligen Landesgartenschau Geländes.

Die drei Personen werden allesamt als:

männlich,

ca. 15-16 Jahre,

gutes Deutsch mit möglicherweise osteuropäischem Akzent und

170 – 180 cm groß

beschrieben.

Aufgrund der Nähe der Tatorte zueinander und des zeitlichen Zusammenhangs wird eine Verbindung zwischen den beiden Vorfällen durch die nun ermittelnde Kriminalpolizeiinspektion Amberg geprüft. Diese bittet unter 09621/8900 um Hinweise zu den Taten oder den Tätern.