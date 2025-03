PASSAU. Bahnfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau fanden am Sonntag (02.03.2025) bei einer Kontrolle eine größere Menge Betäubungsmittel sowie Bargeld. Der Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich inhaftiert.

Am Sonntagmittag gegen 12.49 Uhr kontrollierten Fahnder einen 22-Jährigen in einem Personenzug, der von Karlsruhe nach Wien fuhr. Bei der Kontrolle des Reisegepäcks fanden die Beamten mehrere Päckchen, die augenscheinlich mit Betäubungsmitteln befüllt waren, sowie eine größere Menge Bargeld. Insgesamt stellten sie Banknoten im Wert von rund 17.000 Euro, rund 3 Kilogramm Marihuana und etwa 700 Gramm Haschisch sicher. Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen hat das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau übernommen.

Am Montag (03.03.2025) wurde der Tatverdächtige beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft Passau beantragte Haftbefehl wegen des Verdachts des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wurde erlassen; der 22-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 03.03.2025, 13.40 Uhr