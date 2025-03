341. Zusammenstoß mehrerer Pkw; drei Personen verletzt – Bogenhausen

Am Sonntag, 02.03.2025, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 82-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw den Isarring und fuhr im weiteren Verlauf in Richtung Effnerplatz ab. Kurz vor dem Effnerplatz beschleunigte der 82-Jährige aus noch ungeklärten Gründen sein Fahrzeug und fuhr von hinten auf einen Opel Pkw eines 53-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Weilheim-Schongau auf.

Der 82-Jährige beschleunigte weiter und überfuhr in der Fahrbahnmitte der Bülowstraße angelegte Straßenbahnschienen. Anschließend touchierte er den Golf Pkw eines 24-Jährigen mit Wohnsitz in München, welcher verkehrsbedingt an der Kreuzung Bülowstraße Ecke Effnerplatz wartete. Durch den Zusammenstoß wurde der Golf Pkw auf den neben ihm ebenfalls verkehrsbedingt wartenden BMW Pkw eines 77-Jährigen mit Wohnsitz in München geschoben.

Der 82-Jährige, der 24-Jährige und der 77-Jährigen wurden verletzt. Der 24-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Alle vier Pkw wurden bei dem Unfall beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Bülowstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme stadtauswärts gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

342. Täterermittlung nach Einbruch in Gaststätte – Lehel

Am Donnerstag, 27.02.2025, gegen 00:30 Uhr, verschaffte sich ein zunächst unbekannter Täter über das Fenster gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte und begab sich in den Innenraum.

Der Täter entwendete daraufhin aus dem Kühlraum der Gaststätte mehrere Flaschen Spirituosen mit einem mittleren dreistelligen Wert. Im Anschluss entfernte sich der Täter unerkannt vom Tatort.

Im Verlauf der weiteren Ermittlungen konnte der bislang unbekannte Täter identifiziert werden. Hierbei handelt es sich um einen 30-Jährigen mit ungarischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Der 30-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt aufgrund eines anderen Delikts bereits in der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München. Gegen ihn wurde nun zudem ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Das Kommissariat 52 führt die weiteren Ermittlungen.

343. Mehrere Raubdelikte während einer Konzertveranstaltung – Freimann

Am Samstag, 01.03.2025, zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr, kam es während eines Konzerts in einer Veranstaltungshalle zu mehreren Raubdelikten. Hierbei wurden getragene Halsketten von Konzertbesuchern gewaltsam entwendet. Im Anschluss verschwanden der oder die Täter unerkannt in der Menschenmenge.

Nach aktuellem Stand sind bislang sieben vollendete und eine versuchte Tat bekannt. Bei den Geschädigten handelt es sich um männliche Konzertbesucher im Alter zwischen 18 und 28 Jahren mit Wohnsitzen in Deutschland und Österreich.

Der Entwendungsschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lilienthalallee, insbesondere in der Zenith-Halle (Freimann), während des Konzerts Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder selbst Geschädigte sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

344. Widerstand und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte – Obergiesing

Am Montag, 03.03.2025, gegen 02:30 Uhr, verständigte ein Gast einer Bar in Obergiesing den Polizeinotruf 110 aufgrund einer Streitigkeit.

Der 37-Jährige mit Wohnsitz in München wurde von einem weiteren Gast der Bar, einem 35-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München, verbal angegangen.

Der sichtlich alkoholisierte 35-Jährige konnte vor Ort durch die Polizeibeamten angetroffen werden. Der 35-Jährige verhielt sich aggressiv und verweigerte sich im weiteren Verlauf den polizeilichen Maßnahmen, sodass er schlussendlich mittels unmittelbarem Zwang zu Boden gebracht und gefesselt werden musste.

Bei der Verbringung zu einer Polizeiinspektion bespuckte und beleidigte der 35-Jährige die eingesetzten Beamten. Zudem versuchte er diese zu beißen. Auch im weiteren Verlauf verhielt sich der 35-Jährige sehr aggressiv und ging die Polizeibeamten wiederholt körperlich an. Hierbei wurden zwei Polizeibeamte (eine 22-Jährige und ein 24-Jähriger) verletzt.

Der 35-Jährige wurde wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung sowie Nötigung angezeigt. Er wurde anschließend aufgrund seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen.

Das Kommissariat 26 führt die weiteren Ermittlungen.

345. Widerstand und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte – Schwabing

Am Sonntag, 02.03.2025, gegen 02:40 Uhr, geriet ein 25-Jähriger mit Wohnsitz in München im Rahmen seines Besuchs in einer Bar mit einem 36-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Freising in eine verbale Auseinandersetzung.

Beide verständigten darauf unabhängig voneinander den Polizeinotruf 110.

Trotz der vor Ort eingetroffenen Polizeibeamten verhielt sich der 25-Jährige immer aggressiver. Um eine drohende körperliche Auseinandersetzung zu verhindern, wurde der 25-Jährige durch die Polizeibeamten gefesselt. Hierbei leistete der 25-Jährige starken Widerstand. Der 25-Jährige musste mittels unmittelbaren Zwang zu Boden gebracht werden, um eine Fesselung durchführen zu können. Während dessen beleidigte er die Polizeibeamten mehrfach und biss einen 26-Jährigen Polizeibeamten mehrfach in den Oberschenkel und Oberarm.

Beim Verbringen in das Polizeifahrzeug trat der 25-Jährige gegen die Beine des stehenden 26-jährigen Polizeibeamten, welcher dadurch im weiteren Verlauf zu Boden stürzte und sich am Kopf verletzte.

Der 25-Jährige konnte nur durch weitere hinzugerufene Polizeibeamten unter Kontrolle und auf eine Münchner Polizeiinspektion verbracht werden.

Der 26-jährige Polizeibeamte war nicht mehr dienstfähig und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 26-jährige Streifenpartnerin wurde ebenfalls verletzt.

Gegen den 25-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Das Kommissariat 24 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

346. Brandstiftung an einem Pkw – Ramersdorf

Am Montag, 03.03.2025, gegen 05:00 Uhr, wurde durch Passanten über den Polizeinotruf 110 ein brennender Pkw Transporter in der Carl-Wery-Straße mitgeteilt.

Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte den in Vollbrand stehenden Pkw löschen. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein weiterer Pkw beschädigt. Der geschätzte Sachschaden ist im fünfstelligen Bereich anzusiedeln. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand besteht der Verdacht einer vorsätzlichen Brandstiftung.

Ermittler des Kommissariats 13 übernahmen vor Ort die kriminalpolizeilichen Maßnahmen, insbesondere die genaue Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Carl-Wery-Straße, Schindlerplatz, Therese-Giehse-Allee und Gustav-Heinemann-Ring (Ramersdorf-Perlach) Wahrnehmungen oder andere verdächtige Feststellungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.