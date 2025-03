KEMPTEN. Am späten Sonntagabend wurde ein Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in Kempten mitgeteilt. Bei Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr rauchte der Dachstuhl bereits und entwickelte sich zu einem sichtbaren Brand. Alle Bewohner des betroffenen Gebäudekomplexes konnten in Sicherheit gebracht werden. Aufgrund der Aufregung wurden zwei Personen durch den Rettungsdienst ins Klinikum Kempten verbracht. Gegen Mitternacht konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen. Die Polizeiinspektion Kempten, die Feuerwehr Kempten sowie der Rettungsdienst war mit einer Vielzahl an Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden wird auf einen höheren sechsstelligen Betrag geschätzt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Kempten übernommen.

(PI Kempten)