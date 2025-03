GAUKÖNIGSHOFEN, OT ACHOLSHAUSEN, LKR. WÜRZBURG. Seit Sonntagnachmittag wird ein 75-jähriger Mann vermisst. Die Ochsenfurter Polizei ist auf der Suche nach dem Senior und bittet nun auch die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

Der 75-jährige Franz Xaver Pfeuffer hat am Sonntag, gegen 16.00 Uhr, sein Wohnanwesen in Acholshausen verlassen und wird seitdem vermisst. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet. Die Ochsenfurter Polizei sucht zur Stunde auch mit Unterstützung durch Rettungsdienst, Feuerwehr und einem Hubschrauber nach dem Mann. Hinweise auf eine Straftat im Zusammenhang mit dem Verschwinden liegen derzeit nicht vor.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Circa 170 cm groß bei schlanker Statur

Etwa 80 kg schwer

Graue Haare

Trug zuletzt: eine dunkle Jogginghose und eine helle Jacke

Der Mann ist schlecht zu Fuß und auf einen Rollator angewiesen

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0 entgegen.