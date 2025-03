NEUSTADT a.d. AISCH. (225) Am heutigen Sonntagabend (02.03.2025) ereignete sich in Neustadt a.d. Aisch ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 58-jährige Frau erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.



Die 58-Jährige befuhr gegen 19:10 Uhr mit einem Mercedes die Kreisstraße NEA 6 von Oberroßbach in Richtung Birkenfeld. Kurz nach Weiherhof kam sie aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Die Frau wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Ob weitere Fahrzeuge an dem Unfallgeschehen beteiligt waren, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Beamte der Polizeiinspektion Neustadt a.d. Aisch führten vor Ort eine Unfallaufnahme durch. Hierbei unterstützten ein durch die Staatsanwaltschaft beauftragter Gutachter sowie die freiwilligen Feuerwehren Birkenfeld, Schauerheim und Neustadt.

Die Ortsverbindungsstraße ist derzeit (Stand: 21:15) im Rahmen der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.



Erstellt durch: Janine Mendel