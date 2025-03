WINDORF, LKR. PASSAU. Am Sonntag, 02.03.2025 kurz nach 15:00 Uhr musste der verantwortliche Pilot eines Sportflugzeugs, mutmaßlich infolge eines technischen Defekts, eine Notlandung in einer Wiese in der Vilshofener Straße durchführen.

Das mit zwei Personen im Alter von 34 und 35 Jahren besetzte Kleinflugzeug des Herstellers Bristell war erst wenige Minuten vorher am Flugplatz in Vilshofen a.d.Donau gestartet. Als der Pilot technische Probleme und schließlich einen Ausfall des Motors feststellte, entschied er sich zu einer notfafllmäßigen Außenlandung in die besagte Wiese. Bei der Landung kollidierte er mit einer Hecke und einem Gartenzaun/-tor, wobei ein geschätzter Gesamtschaden im unteren sechststelligen Eurobereich entstand. Verletzungsfolgen wurden bislang nicht bekannt.

An der Einsatzstelle waren 45 Kräfte der alarmierten Wehren und 15 Kräfte des Rettungsdienstes mit den notwendigen Maßnahmen betraut. Auch ein Rettungshubschrauber war vorsorglich zur Unfallstelle beordert worden. Die polizeiliche Unfallaufnahme wird durch den Luftfahrtsachbearbeiter der PI Vilshofen realisiert.

