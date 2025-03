BUCHENBERG, LKR. OBERALLGÄU. Bislang Unbekannte waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag in die Bankfiliale an der Lindauer Straße/Ecke Römerstraße, eingebrochen. Durch Aufhebeln von Zugangstüren waren sie in den Selbstbedienungsbereich gelangt. Trotz Versuchen den Geldausgabeautomaten mit einem Trennschleifer aufzuschneiden und einem Hebelwerkzeug aufzuhebeln, war es der Täterschaft nicht gelungen, an das darin befindliche Bargeld zu gelangen; die Sicherungstechnik hatte standgehalten. Im Nachgang hatten die Unbekannten noch Pulver versprüht, welches aus einem Feuerlöscher stammen könnte. Insgesamt dürfte ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro angerichtet worden sein.

Gefährlich war die Flucht der Täterschaft, nachdem sie von der Bank mit einem Pkw auf die Lindauer Straße in südliche Richtung geflüchtet ist. Dabei dürfte sie aufgrund stark überhöhter Geschwindigkeit nach wenigen Metern nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein, weswegen es beim Wagen zum Bruch an der Vorderachse gekommen und die weitere Fahrt vereitelt worden ist. In Anbetracht dessen setzte die Täterschaft den Pkw nahe dem Rathaus in Brand, welcher dann gegen halb sechs Uhr von Anwohnern der Integrierten Leitstelle gemeldet worden ist. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Pkw ablöschen und verhindern, dass das direkt daneben liegende Buswartehaus in Vollbrand geraten ist. Außerdem waren Reinigungsarbeiten nötig.

Für die Dauer der Löscharbeiten und bis zum Abtransport war die Straße gesperrt.

Die Kripo Kempten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun unter der Rufnummer (0831) 9909-0 um Hinweise. Wer hat nachts Personen oder Geräusche im Umfeld der Bank wahrgenommen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Außerdem könnte jemand Beobachtungen zum Fahrzeug oder der Täterschaft gemacht haben, die möglicherweise ihre Flucht zu Fuß fortsetzen musste. Bei dem Pkw handelt es sich um einen blauen Audi, A6, Baujahr 2005, mit französischen Kennzeichen; vielleicht ist der Wagen auch einem Beherbergungsbetrieb aufgefallen? (KPI Kempten)

