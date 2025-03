SCHLÜSSELFELD, LKR. BAMBERG. In der Nacht zum Sonntag geriet ein Bungalow in Schlüsselfeld in Brand. Bei den Löscharbeiten fanden Einsatzkräfte einen toten Mann. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.

Kurz vor 2 Uhr bemerkten Zeugen den brennenden Bungalow im Gemeindeteil Aschbach und wählten den Notruf. Die umliegenden Feuerwehren fuhren mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften zum Brandort in der Straße „Feriendorf“. Trotz schnellen Eingreifens breitete sich der Brand aus und griff auf einen weiteren Bungalow über, bevor die Feuerwehrkräfte die Flammen unter Kontrolle brachten. Bei einem Löschversuch hatte sich ein Nachbar zuvor eine leichte Rauchgasvergiftung zugezogen. Kräfte des Rettungsdienstes brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Bei den Löscharbeiten fanden Kräfte der Feuerwehr einen toten Mann. Es handelt sich dabei nach derzeitigen Erkenntnissen um den 45-jährigen Bungalowbewohner. Der entstandene Sachschaden an beiden Gebäuden wird derzeit auf mindestens 200.000 Euro geschätzt. Beide Bungalows sind einsturzgefährdet und aktuell nicht bewohnbar.

Neben über 150 Kräften der umliegenden Feuerwehren waren Angehörige des Rettungsdienstes und des THW am Einsatz beteiligt.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat vor Ort die Ermittlungen zur unklaren Brandursache aufgenommen.