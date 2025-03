0380 – Polizei ermittelt wegen tätlichen Angriffs auf Notfallsanitäter

Innenstadt – Am Freitagnachmittag (28.02.2025) ging ein 63-Jähriger erst auf Notfallsanitäter und anschließend auf Polizeibeamte los.

Gegen 15.45 Uhr sollte der 63-Jährige wegen scheinbarer gesundheitlicher Probleme in einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Während der Fahrt wurde der Mann aggressiv. Er beleidigte und schlug letztendlich auch die Notfallsanitäter. Auf Grund seines Verhaltens hielt der Rettungswagen in der Rosenaustraße an und verwies den Mann aus dem Rettungswagen. Die Polizei wurde alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, wurden auch sie vom aggressiven 63-Jährigen massiv beleidigt. Ganz offensichtlich war er erheblich alkoholisiert und kein Fall für das Krankenhaus. Weil die Identität des Mannes nicht vor Ort geklärt werden konnte, musste er die Beamten zur Inspektion begleiten.

Gegen den Mann wird wegen des tätlichen Angriffs auf die Notfallsanitäter, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

0381 – Polizei ermittelt nach flüchtigem Motorradfahrer

Haunstetten – Am Freitag (28.02.2025) flüchtete ein Motorradfahrer vor der Polizei. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 20.15 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Bürgermeister-Ulrich-Straße ein Motorradfahrer auf und wollte den Fahrer zu einer Verkehrskontrolle anhalten. Der Fahrer beschleunigte allerdings und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Dabei fuhr er unter anderem auf Gehwegen und zwischen Straßenpollern.

Der Fahrer war zwischen 20 bis 30 Jahre alt und komplett schwarz bekleidet. Bei dessen Motorrad handelte es sich um einen sog. Supersportler bzw. Sporttourer in dunkelrot, offensichtlich mit Rennreifen oder auffällig abgefahrenen Reifen.

Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, wurde das Kennzeichen des Motorrads (A-C mit drei Zahlen) bereits im April 2024 in Königsbrunn gestohlen.

Hinweise auf das gesuchte Motorrad bzw. den Fahrer nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Tel. 0821/323-2710 entgegen.

0382 – Polizei stoppt manipuliertes Pedelec

Innenstadt – Am Freitag (28.02.2025) war ein 29-Jähriger mit einem mutmaßlich manipulierten Pedelec unterwegs. Die Polizei stoppte die Fahrt.

Gegen 08.00 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Pedelec (sog. E-Bike) auf, als dieses mit deutlich mehr als 30 km/h in der Pilgerhausstraße fuhr. Der 29-jährige Fahrer trat dabei kaum in die Pedale. Dieses physikalische Phänomen wollten die Beamten genauer erforschen. Der Mann ignorierte zunächst die Aufforderung, anzuhalten, und fuhr weiter. Schließlich versteckte er sich hinter einem geparkten Auto. Auch dies entging den Beamten nicht und sie kontrollierten schließlich den Fahrer. Dabei ergaben sich Anhaltspunkte, dass der 29-Jährige das Pedelec technisch manipulierte und somit die Geschwindigkeit deutlich erhöhte.

Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt. Zudem bestand kein ausreichender Versicherungsschutz.

0383 – Polizei löscht Papiercontainer

Innenstadt – Am Samstag (01.03.2025) brannte eine Mülltonne. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Gegen 0.30 Uhr wurde die Polizei in die Konrad-Adenauer-Allee gerufen. Im Hinterhof der Hausnummer 61 stand ein größerer Papiercontainer in Vollbrand. Die Beamten konnten mit Feuerlöschern die Flammen eindämmen. Die Feuerwehr löschte schließlich den Brand vollständig, der Container brannte komplett ab. Die Hitze beschädigte zudem die dortige Hausfassade. Die genaue Schadenshöhe muss noch geklärt werden, dürfte aber erheblich sein.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar.

0384 – Polizei sucht nach Unfallzeugen

Lechhausen – Am Freitag (28.02.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall. Die Polizei sucht nun nach der Verursacherin, aber auch einem wichtigen Zeugen.

Gegen 12.00 war ein Peugeot in der Königsberger Straße unterwegs und hielt auf Höhe der Hausnummer 121 kurzzeitig an. Eine Autofahrerin fuhr am Peugeot vorbei und touchierte ihn über die komplette Fahrzeugseite. Der Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Eine bislang unbekannte Person beobachtete den Vorfall und verließ den Unfallort noch vor Eintreffen der Polizeistreife. Diese Person sowie weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Tel. 0821/323-2310 zu melden. Die Polizei ermittelt indes wegen Unfallflucht.

0385 – Polizei weist auf Wechsel der Versicherungskennzeichen hin

Lechhausen – Die Gültigkeit des sogenannten Versicherungskennzeichens endet stets mit Ablauf Februar. Somit müssen alle Besitzer von Mofas, E-Bikes und entsprechenden Fahrzeugen daran denken, für 01. März ein neues Versicherungskennzeichen zu besorgen. Dies wird regelmäßig vergessen.

Am Samstag (01.03.2025) war ein 16-Jähriger gegen 22.30 Uhr mit seinem E-Scooter in der Neuburger Straße unterwegs. Einer Polizeistreife fiel das blaue Versicherungskennzeichen an dessen E-Scooter auf und hielt den Jugendlichen an. Er hatte vergessen, die Versicherung seines E-Scooters zu erneuern. Die Fahrt war somit beendet.

Der Jugendliche muss nun mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

Die Polizei appelliert an alle Besitzer entsprechender Fahrzeuge, den Versicherungsschutz zu überprüfen und bis dahin nicht mehr am Straßenverkehr teilzunehmen.

0386 – Polizei nimmt renitenten Ladendieb fest

Innenstadt – Ein Ladendieb wurde am Samstag (01.03.2025) von einem Mitarbeiter gestellt und ging anschließend auf ihn los. Die Polizei nahm den Mann fest.

Gegen 19.00 Uhr befand sich der 49-Jährige in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße. Dort nahm er einen hochwertigen Pullover und wollte damit das Geschäft verlassen. Da er aber nicht bezahlte, wurde er von einem Mitarbeiter am Ausgang angehalten. Der 49-Jährige schlug auf den Mitarbeiter ein und verletzte ihn dadurch im Gesicht. Zwischenzeitlich wurde die Polizei alarmiert. Einsatzkräfte nahmen den 49-Jährigen noch in der Bahnhofstraße fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Der Mann wurde festgenommen und in den Polizeiarrest gebracht.

Gegen ihn wird nun räuberischen Diebstahls ermittelt.

0387 – Polizei stoppt Alkoholfahrt

Oberhausen – Am Samstag (01.03.2025) war ein 45-Jähriger stark alkoholisiert mit seinem Auto unterwegs. Die Polizei stoppte die Fahrt.

Gegen 17.15 Uhr wurde eine Passantin auf einen Streit zwischen zwei Männern in der Donauwörther Straße aufmerksam. Ein Mann wirkte dabei erheblich alkoholisiert und fuhr anschließend mit seinem Auto davon. Die Passantin informierte die Polizei. Eine Polizeistreife stellte den 45-Jährigen kurze Zeit später fest und hielt ihn an. Der Eindruck der Passantin bestätigte sich, denn der Mann war mit knapp zweieinhalb Promille betrunken. Er musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten. Die Beamten stellten zudem die Fahrzeugschlüssel sowie dessen Führerschein sicher.

Gegen den 45-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

0388 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Innenstadt – Ende vergangener Woche wurde ein geparktes Fahrzeug angefahren. Der Verursacher flüchtete.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (27./28.02.2025) touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen geparkten Seat. Dieser stand geparkt in der Ebnerstraße auf Höhe der Hausnummer 27. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf gut 1.000 Euro geschätzt.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter Tel. 0821/323-2510 zu melden.