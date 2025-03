POMMELSBRUNN. (224) Am Samstagnachmittag (01.03.2025) legte ein 32-Jähriger in mehreren Apotheken in Pommelsbrunn (Lkrs. Nürnberger Land) ein gefälschtes Rezept für Betäubungsmittel vor. Beamte nahmen ihn bei der geplanten Abholung fest.



Um 12:45 Uhr teilte ein Mitarbeiter einer Apotheke am Kirchplatz mit, dass soeben ein Mann ein offensichtlich gefälschtes Rezept für Betäubungsmittel (Tilidin) einlösen wollte. Eine Rückfrage beim vermeintlich ausstellenden Arzt ergab, dass es sich um eine Fälschung handelt. Der Mitarbeiter teilte dem Mann mit, dass er das Medikament am Nachmittag abholen könne.

Wenig später teilten Mitarbeiter einer Apotheke in der Happurger Straße mit, dass ein Mann mittels eines mutmaßlich gefälschten Rezepts eine Vorbestellung für das Medikament Tilidin per Whatsapp getätigt hatte. Als der Mann das Betäubungsmittel am Nachmittag in besagter Apotheke abholen wollte, verständigten Mitarbeiter die Polizei.

Eine Streife der Polizeiinspektion Hersbruck nahm den 32-Jährigen vor Ort fest. Eine körperliche Durchsuchung führte zum Auffinden zweier Klappmesser.

Bei einer durch die Staatsanwaltschaft angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten Betäubungsmittel und diverse Gegenstände, die auf einen Handel hinweisen.

Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den 32-Jährigen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln. Er wird am heutigen Sonntag dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.



Erstellt durch: Janine Mendel