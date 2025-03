ALTDORF B.NÜRNBERG. (223) Unbekannte beschmierten im Zeitraum von Freitag (28.02.2025) bis Samstag (01.03.2025) Verkehrszeichen im Bereich Altdorf (Landkreis Nürnberger Land) mit Hakenkreuzen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Ein Verkehrsteilnehmer informierte am Samstag, um 23:45 Uhr die Polizei und teilte mit, dass auf der Fahrtstrecke von Altdorf in Richtung Winn diverse Verkehrszeichen mit Hakenkreuzen beschmiert wären. Laut dem Zeugen wäre dies am Vortag noch nicht der Fall gewesen.

Die Streife der Polizeiinspektion Altdorf stellte insgesamt neun beschmierte Verkehrszeichen und ein beschädigtes Werbebanner fest. Neben den Hakenkreuzen brachten die Unbekannten auf dem Banner politische Schriftzüge an.

Die Kriminalpolizei in Schwabach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0911 2112-3333.



Erstellt durch: Janine Mendel