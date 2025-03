HEIDECK. (221) Am Freitag (28.02.2025) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Heideck (Lkrs. Roth) ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 16:20 Uhr gelangten der oder die Täter durch ein Kellerfenster in das Einfamilienhaus in der Oberrödeler Straße. Sie durchwühlten mehrere Zimmer und etwendeten Wertgegenstände in noch unbekanntem Wert.

Der Kriminaldauerdienst führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in Schwabach. Die Beamten bitten Personen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel