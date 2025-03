JENGEN. Am frühen Abend ereignete sich auf der B12 auf Höhe der Anschlussstelle Jengen ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 28-jähriger Mann aus dem Ostallgäu fuhr mit seinem Pkw in Richtung Buchloe. Aus bisher unbekannten Gründen kam er mit seinem Fahrzeug nach links in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Bei dem Verkehrsunfall wurden von insgesamt fünf involvierten Personen vier verletzt. Darunter auch ein 8-jähriger Junge, welcher im Fahrzeug des Unfallverursachers saß. Der Unfallverursacher selbst wurde schwer verletzt, die restlichen Personen leicht. Alle Personen wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Unfallaufnahme wurde durch drei Polizeistreifen der Polizeiinspektionen Kaufbeuren und Buchloe durchgeführt. Die Feuerwehren Buchloe und Jengen waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 40 Mann vor Ort. Nach Beendigung der Unfallaufnahme, sowie Reinigung der Straße durch die Straßenmeisterei, wurde die Sperrung der B12 in beiden Fahrtrichtungen nach drei Stunden aufgehoben. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 37.000,- Euro. Die Unfallermittlungen werden durch die Polizeiinspektion Buchloe geführt. (PI Buchloe)

