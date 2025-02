337. Pkw kollidiert mit geparktem Fahrzeug und Gebäude; eine Person verletzt - Grünwald

Am Freitag, 28.02.2025, gegen 11:00 Uhr, befuhr eine über 70-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München, mit einem Pkw Mini die Südliche Münchner Straße in Grünwald Richtung Straßlach. An der Kreuzung zur Eichleite wollte sie nach links abbiegen.

Als sie sich während des Abbiegevorgangs bereits in der Eichleite befand, verlor sie nach den ersten Erkenntnissen die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte sie mit einem geparkten Pkw VW und anschließend mit der Fassade des dortigen Gebäudes. Der geparkte Pkw wurde ebenfalls gegen das Gebäude geschoben.

Die über 70-jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden und es musste abgeschleppt werden. Der geparkte Pkw wurde ebenfalls stärker beschädigt und wurde ebenfalls abgeschleppt. An der Fassade entstand leichter Sachschaden. Nach ersten Einschätzungen war die Statik des Gebäudes nicht gefährdet. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Der Gesamtschaden wird auf über 30.000 EUR geschätzt.

Die Polizeibeamten vor Ort nahmen bei der Fahrerin Alkoholgeruch wahr. Aufgrund dessen wurde ihr im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen die über 70-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.