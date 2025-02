LKR. MÜHLDORF AM INN. Weil ein 85-Jähriger am Freitagmorgen, 28. Februar 2025, in einer Gemeinde im Landkreis seine 41 Jahre alte Tochter mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll, ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei jetzt wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den Mann.

Am Freitag (28. Februar 2025) wurde der Polizei gegen 07.40 Uhr über die Integrierte Leistelle (ILS) eine schwerverletzte Person in einem Wohnanwesen in einer kleinen Gemeinde im Landkreis Mühldorf am Inn mitgeteilt.

Die eingesetzten Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei fanden in dem Wohnhaus die 41 Jahre alte Tochter der Familie mit einer lebensgefährlichen Stichverletzung. Das Opfer kam zur Intensivbehandlung in ein Krankenhaus. Ihr Zustand ist nach Auskunft der behandelnden Ärzte derzeit stabil.

Neben anderen Angehörigen der Familie war auch der 85 Jahre alte Vater der Verletzten vor Ort. Gegen ihn ergab sich rasch der dringende Tatverdacht, seine schwer behinderte Tochter vorsätzlich mit einem Messer verletzt zu haben. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein ermitteln jetzt Kriminalbeamte des Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn wegen eines versuchten Tötungsdelikts.