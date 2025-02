A93 / REGNITZLOSAU, LKR. HOF. Am Freitagmorgen teilten Zeugen einen Verkehrsunfall auf der A93 an der Anschlussstelle Regnitzlosau mit. Der Fahrer, ein mutmaßlicher Autodieb, flüchtete anschließend in ein Waldstück. Seitdem sucht die Polizei mit vielen Kräften nach dem Mann und bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Um 7.45 Uhr fuhr der Mann mit einem BMW auf der A93 in Richtung Süden, kam auf Höhe der Anschlussstelle Regnitzlosau von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Anschließend flüchtete er zu Fuß in ein nahegelegenes Waldstück. Am BMW waren Kennzeichen angebracht, die für ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren. Außerdem ergaben die polizeilichen Ermittlungen, dass der BMW in Baden-Württemberg als gestohlen gemeldet wurde. Da es sich bei dem Mann um einen mutmaßlichen Autodieb handelt, sucht die Polizei seit seiner Flucht mit zahlreichen Kräften nach ihm. Unter anderem sind Personensuchhunde im Einsatz. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass der Mann in Richtung Vierschau beziehungsweise Hofer Stadtrand geflüchtet ist.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

zirka 170 Zentimeter groß

etwa 30 – 35 Jahre alt

sprach Deutsch

trug blaue Jeans und eine graue Jacke

führt möglicherweise einen gelben Rucksack oder eine gelbe Tasche mit sich

könnte bei dem Verkehrsunfall Verletzungen erlitten haben

dürfte inzwischen durchnässt / durchgefroren sein

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Sollten Sie eine Person mit dieser Beschreibung wahrnehmen oder Hinweise auf den Aufenthaltsort geben können, wenden Sie sich bitte unter der Tel.-Nr. 09281/7040 an die Verkehrspolizei Hof oder wählen Sie den Notruf 110. Von einem Ansprechen der Person wird vorsorglich abgeraten.