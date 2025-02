HEILSBRONN. (216) Nach knapp 43 Jahren im Dienst der Bayerischen Polizei verabschiedete am Dienstag (25.02.2025) Polizeipräsident Adolf Blöchl den langjährigen Leiter der Polizeiinspektion Heilsbronn, EPHK Roland Schiefer, in den Ruhestand. Die Amtsgeschäfte führt bis auf weiteres der stellvertretende Dienststellenleiter, Herr Polizeihauptkommissar Stefan Lang.



Eine Vielzahl von Gästen aus unterschiedlichen Bereichen fanden sich am Dienstag im Konventsaal in Heilsbronn ein um der Veranstaltung zur Verabschiedung von Herrn EPHK Roland Schiefer in den Ruhestand beizuwohnen. Neben zahlreichen Amts-, Funktions- und Würdensträgern aller umliegenden Gemeinden, Vertretern von Feuerwehren, des Rettungsdienstes und dem Technischen Hilfswerk waren auch Herr Landrat Dr. Jürgen Ludwig, Herr Bürgermeister Dr. Jürgen Pfeiffer sowie Herr Polizeipräsident Adolf Blöchl sowie der Polizeivizepräsident, Herr Gernot Rochholz zugegen. Musikalisch umrahmte das Kammermusik-Quintett des Polizeiorchesters Bayern die Veranstaltung.

Roland Schiefer wurde im Jahr 1965 in Ansbach geboren und verbrachte dort seine Kindheit und Jugend. Auch heute ist Ansbach noch das Zuhause des dreifachen Familienvaters.

Nachdem er im Jahr 1981 die Johann-Steingruber-Realschule in Ansbach erfolgreich abschlossen hatte, begann er im September 1982 die Ausbildung im mittleren Dienst der Polizei, welche Roland Schiefer im Jahr 1985 erfolgreich beendete.

Nach dem Dienst in einer Einsatzhundertschaft der Bayerischen Bereitschaftspolizei, verschlug es Roland Schiefer in die Landeshauptstadt nach München. Dort war er unter anderem bei der PI 12 – Maxvorstadt – als Wach- und Streifenbeamter tätig. Der Tätigkeit des Wach- und Streifenbeamten blieb Roland Schiefer auch weiterhin treu und kehrte im Jahr 1993 zurück nach Mittelfranken.

Nach viereinhalb Jahren als Streifenbeamter bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd erfolgte die Qualifizierung zum Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst (3. QE). Nach dem abgeschlossenem Studium führte der weitere Weg Roland Schiefer als jungen Polizeikommissar zur PI Gunzenhausen. Hier überzeugte er im Zeitraum von 1999 bis 2009 als Sachbearbeiter und auch als Dienstgruppenleiter. Danach übernahm Roland Schiefer bis zum Jahr 2017 die Leitung des Ansbacher Einsatzzuges. In dieser Zeit erfolgte auch eine halbjährige Abordnung zum Planungsstab des G7 Gipfels im Jahr 2015.

Aufgrund der hervorragenden Führungseigenschaften wurde Roland Schiefer im Jahr 2017 kommissarisch die Leitung der Polizeiinspektion Feuchtwangen übertragen. Am 01.12.2018 wurde Herr Schiefer letztendlich zum Leiter der Polizeiinspektion Heilsbronn bestellt.

„Pragmatisch, lösungsorientiert, unaufgeregt und besonnen“ beschrieb Polizeipräsident Adolf Blöchl das Wirken von Roland Schiefer als Dienststellenleiter der PI Heilsbronn. Zudem führte Herr Blöchl aus, dass auf Herrn Schiefer immer Verlass war und er zwei für Führungskräfte unerlässliche Faktoren vereine: „Charakter und Integrität“. Herr Schiefer könne voller Stolz auf die Karriere bei der Bayerischen Polizei zurückblicken. Herr Schiefer zeigte sich als „Mannschaftskapitän“, der sein Team prägte und das Dienstgebiet der Polizeiinspektion Heilsbronn zu einem der sichersten Orte in Mittelfranken machte. Dies belege schon allein die Aufklärungsquote von 76,2 Prozent (im Jahr 2023), welche einen bayerischen Spitzenwert darstelle (Aufklärungsqoute in Bayern lag im Jahr 2023 bei 65,2 Prozent).

Herr Blöchl wünschte, dass Roland Schiefer den neuen Lebensabschnitt in vollen Zügen bei bester Gesundheit im Kreise der Familie und Freunde genießen könne und hoffe, dass er nun Zeit für all das finden würde, was hinter den beruflichen Erfordernissen in all den Jahren zurückstecken musste.

Auch Herr Landrat Dr. Ludwig sowie der Heilsbronner Bürgermeister Dr. Pfeiffer bedankten sich für die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit der letzten Jahre. Roland Schiefer hatte immer ein offenes Ohr und kommunizierte pragmatisch und lösungsorientiert auf Augenhöhe.

Roland Schiefer blickte selbst auf eine wunderschöne Zeit als Leiter der PI Heilsbronn zurück. Zudem sei er dankbar für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Justiz, dem Landratsamt und den Kommunen. Er könne nun die Aussage des Polizeipräsidenten a.D. Roman Fertinger bestätigen, dass die Tätigkeit eines Dienststellenleiters die schönste Funktion (neben der des Polizeipräsidenten) sei die es gebe. Da Herr Fertinger nun auch vom Ruhestand sehr überzeugt sei, werde Roland Schiefer diese Aussage nun auch sehr genau überprüfen.

Roland Schiefer bedankte sich für das Lob im Zusammenhang mit seiner Arbeit und stellte heraus, dass jede Dienststelle nur so gut sei, wie deren Mitarbeiter und gab somit das Lob an die Angehörigen der PI Heilsbronn weiter.

Bis zur Bestellung eines neuen Dienststellenleiters werden die Amtsgeschäfte kommissarisch von dem stellvertretenden Leiter der Inspektion, Herr Poliuzeihauptkommissar Stefan Lang geführt.



Erstellt durch: Michael Petzold