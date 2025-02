0376 – Mann nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Lauingen – Am Mittwoch (26.02.2025) kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt in einer Spielhalle in der Dillinger Straße. Ein 26-jähriger Mann wurde schwer verletzt. Einsatzkräfte nahmen einen 28-jährigen Mann im nahen Umfeld fest.

Gegen 20.45 Uhr kam es ersten Erkenntnissen zufolge zu einer verbalen Streitigkeit zwischen den beiden Männern. Nach derzeitigem Kenntnisstand griff der 28-Jährige den 26-Jährigen körperlich an, trat auf ihn ein und verletzte ihn dabei schwer.

Zeugen verständigten die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen den 28-jährigen Mann kurze Zeit später im nahen Umfeld fest. Dieser verhielt sich äußerst aggressiv und unkooperativ gegenüber der Polizei und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Verletzt wurde hierbei niemand.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 28-Jährige am 27.02.2025 einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 28-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat umgehend die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen.

0377 – Fahrer entzieht sich Polizeikontrolle

Stadtbergen – Bereits am Sonntag (09.02.2025) entzog sich ein bislang unbekannter Fahrer eines Kraftrades einer Polizeikontrolle entlang der Boschstraße/Ulmer Straße in Richtung Steppach. An dem Kraftrad waren offenbar ein gefälschtes Kennzeichen sowie ein gefälschter Zulassungsstempel angebracht.

Nun liegt eine Beschreibung von Fahrer und Fahrzeug vor:

Kraftrad: 125er, silber mit schwarzem Top-Case

Fahrer: blaue Jeans, schwarze Steppjacke, schwarzer Motorradhelm mit lila Beklebung am Hinterkopf

Die Polizei ermittelt nun wegen Kennzeichenmissbrauchs sowie einem Verstoß gegen die Fahrzeug-Zulassungsverordnung. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-2010 entgegen.

0378 – Polizei misst Geschwindigkeit auf der Bundesstraße

Bundesstraße B466 / Nördlingen – Am Donnerstag (27.02.2025) führte die Verkehrspolizei Donauwörth zwischen 11.00 Uhr und 17.00 Uhr Geschwindigkeitsmessungen auf der B466 auf Höhe Nördlingen durch. Hierbei fuhren fast 70 Fahrzeuge zu schnell. Den traurigen Höchstwert erreichte ein Autofahrer mit 147 km/h bei erlaubten 70km/h Höchstgeschwindigkeit.

Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 1.400 Euro, 2 Punkte in Flensburg, sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

0379 – Polizei ermittelt nach Einbruch

Rohrbach/Friedberg – Am gestrigen Donnerstag (27.02.2025) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwischen 09.00 Uhr und 10.30 Uhr gewaltsamen Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Dorfstraße. Der oder die Täter entwendeten mehrere Gegenstände. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.